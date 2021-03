Les meilleurs croissants au beurre en Auvergne-Rhône-Alpes sont Drômois !

Deux jeunes apprentis boulangers du CFA de Livron (Drôme) ont remporté les deux premières places ce mercredi 17 mars lors de la finale régionale du meilleur croissant au beurre. Un concours qui se déroulait au lycée hôtelier de Saint-Chamond (Loire). Une récompense bien mérité d'après leur professeur de boulangerie du CFA Sylvain Dival, car les deux jeunes y ont passé des heures et des heures sur leur temps libre. Ils sont revenus chaque après-midi s’entraîner à faire plus d'une trentaine de croissants chacun pour peaufiner leurs recettes et leur savoir-faire. Pour l'enseignant ces deux jeunes ont aussi eu la chance que leurs patrons respectifs accepte de les laisser s’entraîner. Il faut dire que les jeunes ont chacun pour maître de stage leurs papas, boulangers à Mirabel-et-Blacons et Soyons.

Finale nationale en Mai

Julian Borie qui a remporté la première place est bien décidé à s’entraîner davantage encore pour remporter cette fois, la finale nationale qui se tiendra en Normandie les 18 et 19 mai prochain. Quand à Alexandre Cotte qui a pris la seconde place à Saint-Chamond s'il livre son petit secret (rajouter un très bon levain liquide à sa pâte) il assure également avoir pris goût aux concours et espère continuer.