Les meilleurs poissons d'avril de France Bleu

Il y a des traditions qui ne se perdent pas. Et les journalistes de France Bleu ne font pas l'impasse encore cette année sur celle du 1er avril. Infos insolites, surprenantes, ou attendrissantes, petit tour d'horizon des meilleurs poissons d'avril 2022.

Le prochain Bambi des studios Walt Disney tourné en Mayenne

Un film des studios Walt Disney tourné en partie au canyon des Toyères, en Mayenne ? C'est le joli poisson d'avril de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs sur sa page Facebook, relayé par France Bleu Mayenne. Un remake du célèbre dessin animé Bambi, en prises de vue réelles, serait en préparation, et le site du canyon des Toyères aurait été choisi pour y tourner plusieurs scènes. La réalisatrice américaine April Fool a même commencé ses repérages dans la région et parle même de"paradis sur Terre".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un détecteur de champignons inventé en Dordogne

C'est une invention révolutionnaire pour les amateurs de champignons que relaie France Bleu Périgord. En effet, un Périgourdin aurait inventé le "champi-détecteur", un appareil "capable de dénicher des champignons grâce aux fréquences émises". Il serait même disponible à la vente juste avant la prochaine saison des champignons : juste avant l'automne. Le principe : il utilise "les fréquences émises par les champignons lors de leur croissance". Plus besoin d'ouvrir les yeux, des cèpes et même des morilles pourraient être trouvées sans aucun effort ! Il faudra tout de même débourser 250 euros pour acheter l'appareil précise France Bleu Périgord. Mais son poisson d'avril, lui, est gratuit.

Deux Parisiens perdus dans un labyrinthe en Creuse

Le labyrinthe géant des Monts de Guéret a de quoi donner le tournis. Un véritable "dédale de verdure de deux hectares" écrit France Bleu Creuse sur son site internet. Preuve en est, deux vacanciers originaires de Paris en auraient subi les conséquences : ils sont restés coincés toute une nuit, sans réussir à trouver la sortie. Antoine et Paul témoignent : "Au moment de vouloir essayer ressortir, quand le soleil se couchait, on n'avait plus de batterie et du coup on a tourné en rond dans le labyrinthe". Résultat, impossible de passer d'appel, ni de s'éclairer à l'aide de leur téléphone. "Toutes ces heures le ventre vide, on rêvait de tout, du kebab, de la pizza, n'importe quoi." Les deux compères auraient trouvé la sortie seulement au petit matin, épuisés et le ventre vide.

Mais les journalistes de France Bleu Creuse sont taquins et précisent ensuite : "Il s'agit bien d'un poisson d'avril ! Aucun Parisien ne s'est perdu dans le labyrinthe, qui vérifie, bien entendu, que tout le monde soit bien sorti en fin de journée."

Un département breton doit changer de numéro

C'est une nouvelle qui a fait bondir plus d'un habitant des Côtes d'Armor en ce 1er avril. Le département va être obligé de changer de numéro annoncent France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel. Le numéro 22 sera délaissé. En cause : "Le changement de nom du département des Côtes du Nord en 1990 (devenant les Côtes d'Armor) a occasionné une bizarrerie alphabétique et malheureusement nous devons aujourd'hui la corriger", explique Yves Colin, directeur de la communication du conseil départemental des Côtes d'Armor.

Et le choix du nouveau numéro s'annonce rude : les autorités proposent 20, le Département préfère le 23, déjà utilisé par le département de la Creuse. "On ne veut pas manquer de respect à nos amis Creusois mais c'est vrai qu'on partirait plus sur le 23 pour pouvoir communiquer autour de ce nouveau numéro en 2023", explique Yves Colin à France Bleu, qui a choisi un belle photo de poisson, pour illustrer cet article.

Des gendarmes en paddle en Indre-et-Loire

"Confrontée à de nombreuses nuisances et incivilités sur les cours d'eau, la gendarmerie d'Indre-et-Loire annonce ce vendredi 1er avril le lancement de la première Brigade Légère Aquatique de Gendarmerie, la BLAG." C'est avec ce constat très sérieux que France Bleu Touraine annonce la naissance d'une unité spécialisée qui se déplace en paddle, relayant la vidéo très drôle de gendarmerie d'Indre-et-Loire. Le commandant Fabien Arce (F.Arce) explique : "les tests sont assez physiques : pompes, abdos, tractions, 60 mouvements de pompage en moins de dix secondes."

Savoir nager n'est pas obligatoire mais vivement conseillé — commandant Fabien Arce (F.Arce)

S'en suit une démonstration en situation réelle sur un cours d'eau : "Monsieur, vous ne pouvez pas rester là, ça gêne le ragondin ! Merci !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le Ventoux, la naissance d'un animal... mi-veau, mi-mouton

C'est une drôle de naissance qui a eu lieu chez un éleveur du Ventoux il y a quelques mois. "En janvier dernier, dans la bergerie du Soleil, près d’Aurel, un étrange animal a vu le jour, fruit d’un croisement entre un mouton et un veau" explique France Bleu Vaucluse. L'animal, baptisé "Célou" (Marcel en Provençal) "se porte parfaitement bien". Une nouvelle espèce qu'il faut nommer, puisque France Bleu Vaucluse propose dans un sondage aux choix : un "mouveau", un "veaumou" ou un "veauton".

Un Héraultais roule en partie à l'huile d'olive pour réduire sa facture

Voilà un poisson d'avril qui colle à l'actualité. Face à la flambée des prix des carburants, un habitant de l'Hérault a trouvé la parade : il ajoute de l'huile d'olive qu'il produit lui-même dans son réservoir, ce qui lui permet de réduire de moitié sa consommation d'essence. France Bleu Hérault est même allé rencontrer "cet oléiculteur pas comme les autres".

Le producteur, "Reno Violi" a découvert l'astuce en voulant tondre sa pelouse après un "barbecue un peu arrosé". "Il a mis son huile d'olive, pressée sans noyaux, au lieu du sans-plomb habituel. Il décide alors de tenter la même expérience avec sa voiture." raconte France Bleu Hérault, qui précise que c'est effectivement un poisson d'avril, et qu'il ne faut évidemment pas ajouter d'huile d'olive dans son réservoir.