Lille, France

Arthur, maître-nageur sauveteur, effectue sa première saison à Lille Plage. Ce Nordiste âgé de 20 ans, en maillot de bain rouge sur le bord du grand bassin, surveille 150 enfants, heureux de piquer une tête. "J'ai eu pire ! Des bassins à 500 personnes dont 400 enfants", s'amuse l'étudiant.

Arthur David est élève au CREPS de Wattignies. Dans un an, à la fin de sa formation, il sera officiellement maître-nageur sauveteur, une fierté, car chez lui, ce métier est une affaire de famille :

Mon grand-père était directeur de piscine, mon père maître-nageur" - Arthur

"On dit souvent qu'on ne fait rien, mais c'est fatigant. On est passif mais on doit toujours rester actif", affirme le jeune homme qui a pris conscience de sa lourde responsabilité. "J'ai déjà vécu un accident avec une petite fille, ça m'a bloqué pour faire ce métier et puis je me suis dit que j'allais en voir d'autres".

Arthur surveille tous les baigneurs de 0 à 99 ans, et avec certains publics, c'est parfois plus difficile. "Avec les ados c'est compliqué de se faire respecter parce qu'on a quasiment le même âge, c'est dur au début", reconnait-il.

Après quelques jours de vacances bien méritées, Arthur reprendra l'école en septembre avec au programme, des cours et du travail dans des piscines de la région, mais aussi une nouveauté pour lui : il animera ses premiers ateliers d'aquabike et d'aquagym.