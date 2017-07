Les militaires répètent à Dijon pour le défilé du 13 juillet

Ils seront plus de 200 militaires à défiler ce jeudi 13 juillet sur le Cours de Gaulle à Dijon. Pour que le spectacle soit parfait, ils ont fait une grande répétition générale ce mercredi soir sous les yeux de quelques curieux.

Plus de 200 gendarmes, militaires de l'armée de l'air, de la marine nationale, de l'armée de terre et même quelques pompiers et membres de la Croix-Rouge vont défiler ce jeudi 13 juillet sur le Cours de Gaulle devant le maire de Dijon François Rebsamen.

L"hélicoptère de la gendarmerie sera aussi de la partie © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Mercredi soir, ils ont répété leur spectacle sous les yeux de quelques curieux qui passaient par là.

Les élèves de l'école de gendarmerie de Longvic participeront au défilé © Radio France - Anne Pinczon du Sel

La revue des troupes commencera à 20h30. Le défilé jusqu'au Boulevard Carnot commencera à 21h.

Répétition sous le soleil et sans musique pour l'instant © Radio France - Anne Pinczon du Sel