Les maîtres nageurs sauveteurs de Capbreton postent une carte postale perdue par un jeune vacancier

C'est la belle histoire du jour, les Maîtres Nageurs Sauveteurs de Capbreton ont retrouvé et posté la carte postale de Théodore, 9 ans. Il devait l'envoyer à sa tante mais il l'a laissée tomber devant le poste de secours des MNS. Et à sa grande surprise, sa tante Morgane l'a reçue ce lundi matin.

Capbreton, France

Les Maîtres Nageurs Sauveteurs ne font pas que sauver les nageurs en détresse sur nos plages landaises. Ils sauvent aussi nos cartes postales. C'est ce qui est arrivé à Théodore, un lyonnais de 9 ans, en vacances à Capbreton. Les MNS ont retrouvé sa lettre devant le poste de secours de la plage de la Savane et l'ont postée juste après. Quelques jours plus tard, elle est bien arrivée à destination, ce lundi matin, chez la tante de Théodore à Paris.

Théodore a laissé tomber la carte postale devant une manœuvre des MNS de Capbreton

Tout commence sur la plage Santocha à Capbreton, Théodore et son père sont en train d'assister à une manœuvre des Maîtres Nageurs Sauveteurs sur leur 4X4. À ce moment-là, il lâche la carte postale qu'il avait en main. "Une vraie tête en l'air", en rigole sa tante Morgane.

Martin Ruiz, maître-nageur, au poste de secours Savane à Capbreton tombe dessus : "J'ai vu la lettre et je me suis dit que ça peut faire plaisir si j'allais la poster. Le petit était vraiment mignon, il avait écris "Bisous Tata" " et Martin Ruiz s'est même permis de rajouter un petit mot en bas de la carte postale : "J'ai écrit un bisou des MNS de Capbreton pour la "tata".

Pour l'anecdote, le petit Théodore a envoyé une deuxième lettre depuis Capbreton. Cette fois à sa grand-mère mais pas de chance, celle-là n'arrivera jamais, le jeune lyonnais a oublié d'y mettre un timbre.