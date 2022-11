Les moines de Lérins vendent des bouteilles de vin pour financer les travaux de l'abbaye

Il n'y a pour eux pas d'autres solutions. Les moines de l'abbaye de Lérins se disent coincés financièrement parlant. Pour restaurer une tour de leur abbaye, un bâtiment de plus de 1000 ans, ils ont besoin d'argent. Les travaux avaient certes été budgétisés, mais voilà qu'un récent devis a mis la pagaille dans les bons et terre à terre calculs de nos moines. La somme totale a ainsi augmenté de 500.000 euros. Les finances prévues ne suffisent plus et les prières non plus. Alors les hommes de foi, ont eu une idée qu'ils qualifient de "pari fou", même si les paris leur sont normalement interdits ! Ces cisterciens ont décidé de vendre 3000 bouteilles de vin grâce à la puissance d’internet. C'est ainsi qu'ils proposent de vendre en ligne du vin sur le site spécial et bien nommé: divinebox .

Un cru exceptionnel !

Les bouteilles proposées se doivent en plus d'être exceptionnelles pour obtenir assez d'argent. C'est notamment leur cuvée « Saint-Honorat » 2018 en rouge; noté 87/100 par Pablo Basso, meilleur sommelier du monde, qu'ils mettent en vente.

Il faut aller très vite

Mais un deuxième défi les attend. Il faut que tout soit bouclé d'ici le 20 novembre car après les obligations monastiques des fêtes de Noël empêcheront toute autre activité. Une sacrée mission pour l'abbaye du bassin cannois.