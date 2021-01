VIDEO - Les monuments disparus de Dijon réapparaissent grâce à un artiste dijonnais

Germain Gallet expose 41 oeuvres représentants des bâtiments disparus de Dijon. Ses peintures numériques ont été faites grâce à un ordinateur et après dix années de travail durant lesquelles l'artiste a au préalable réalisé des croquis et des dessins à la main.

Un artiste dijonnais vous propose de découvrir les monuments disparus de Dijon grâce à des peintures numériques ! Germain Gallet expose 41 tableaux à la galerie Lorella Santiago. Agé de 32 ans cet architecte de formation, passionné d'histoire et d'architecture aime sa ville et ça se voit. Il a reproduit sur ordinateur les modélisations 3D de dessins qu'il a lui-même réalisé ! Un travail qui permet de retrouver ces bâtiments disparus aux 18e et 19e siècles.

La ville de Dijon depuis le clocher des Minimes au XVIIIe siècle, une oeuvre numérique de Germain Gallet © Radio France - Thomas Nougaillon

Que peut-on voir dans cette exposition ? Quels sont les monuments mis en avant ? Réponse de notre reporter. Copier

La ville de Dijon depuis la porte des Chartreux à la fin du XVIIIe siècle © Radio France - Thomas Nougaillon

Le château de Dijon, la place royale, des clochers

Que voit-on ? Eh bien des toiles représentant le château de Dijon commandé par Louis XI et détruit en 1900 pour aménager la place Grangier, ou encore la rotonde de Saint-Bégnigne un bâtiment dont il ne reste aujourd'hui que la crypte. Lorella Santiago la galeriste. "Il s'est intéressé également aux édifices plus sacrés comme les églises et les clochers, par exemple, le fameux clocher du couvent des Minimes qui était un monument absolument remarquable qui se trouvait juste derrière Saint-Michel".

Germain Gallet explique sa double démarche : artistique et scientifique Copier

"Evocation des anciens édifices remarquables de la ville de Dijon", une oeuvre de Germain Gallet © Radio France - Thomas Nougaillon

En haut la place royale de Dijon -devenue la place de la Libération- avec le socle destiné à accueillir la statue équestre de Louis XIV © Radio France - Thomas Nougaillon

Lorella Santiago © Radio France - Thomas Nougaillon

10 années de travail et d'observation

Pour Germain Gallet cette expo sanctionne 10 années de travail durant lesquelles il a arpenté les rues de sa ville pour établir des croquis et des dessins réalisés à partir de documents extraits notamment des archives. "Tout ce travail de dessin à la main et à l'ordinateur a été synthétisé en rajoutant des textures, des ambiances lumineuses, des ombres, des couleurs, de la végétation pour rendre ce travail sur ordinateur beaucoup plus vivant et proche du réel".

Une exposition à découvrir jusqu'à fin janvier

Ce procédé unique, l'artiste et la galeriste l'ont baptisé "modéligraphie". Le résultat est à couper le souffle. Cette exposition "Dijon, renaissance de ses monuments disparus" est à découvrir jusqu'au 31 janvier 2021. Des copies numérotées et même un livre sont en vente à la galerie Lorella Santiago. Une galerie située à l'angle des rues Montmartre et Eugène Guillaume dans le quartier Victor-Hugo à Dijon.