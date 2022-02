Les mots d'amour de Mélanie sur les boîtes aux lettres de La Poste

Il y a de l'amour dans l'air à Creutzwald ou du moins sur les boîtes aux lettres de La Poste. Depuis trois ans, Mélanie colle des petits mots doux pour surprendre et amuser les passants, mais surtout pour répandre un peu d'amour dans cette petite ville de Moselle.

En 2019, une petite ville de Moselle est en émoi. Des mots doux fleurissent dans les rues. Mais qui peut bien laisser des mots d'amour sur les boîtes aux lettres de La Poste à Creutzwald ?

Ces collages surprennent, amusent et font sourire, mais surtout, ils rappellent ces messages écrits à la craie sur le bitume autour du lac de la commune. L'enquête avance et après un article dans la presse locale, l'inconnue est enfin identifiée. La surprise est d'autant plus grande que beaucoup de monde la connaît.

La mystérieuse auteure de ces mots doux et des mots écrits à la craie sur le sol n'est autre que Mélanie Grunhertz, une fonctionnaire de la mairie qui a en charge les écoles de la municipalité.

Je suis ravie que ce soit vous, mais en même temps, j'aurais aimé ne pas le savoir - une habitante de Creutzwald

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Boîtes aux lettres d'amour

Quand on demande à Mélanie si sa démarche est artistique, elle répond très humblement : "Je ne sais pas si on pouvait parler de démarche artistique. Je crois que je souffre du syndrome de l'imposteur [...] malgré tout, il y a peut-être, oui, ce petit côté artistique. Parce qu'il y a quand même la recherche de l'esthétique, du beau."

Ces collages ne laissent pas indifférents et parlent à tout le monde. Ils sont tendres, passionnés voire parfois un brin coquin comme ce petit mot : "Le téléphone rose, est-il l'ancêtre des sextos ?"

Le fait d'afficher ces mots sur des boîtes aux lettres, c'est pour que ça s'adresse à tout le monde. Et les boîtes aux lettres de La Poste, elles appartiennent à tout le monde - Mélanie

Mais pourquoi avoir choisi les boîtes aux lettres de La Poste ? Mélanie fait le constat que la correspondance se perd un peu et qu'on délaisse ces boîtes aux lettres : "La démarche, c'est aussi de mettre en valeur les boîtes aux lettres [...] On est tellement habitués à les voir qu'elles deviennent un peu transparentes." Elle souhaite en quelque sorte les réhabiliter, les embellir : "Comme mettre une belle parure à une femme pour qu'elle soit la plus belle pour aller au bal."

Une boîte aux lettres, une rose et un mot de Mélanie - Mélanie Grunhertz

L'inconnu de La Poste

Cela fait déjà plus de deux ans que Mélanie a commencé ses collages sur les boîtes aux lettres et en particulier sur l'une d'entre elles.

Vous le croirez ou pas, mais je ne sais toujours pas [...] qui est le facteur qui relève cette boîte aux lettres - Mélanie

Pourtant, elle a essayé de le contacter en laissant des messages pour connaître son ressenti sur cette démarche. Elle l'a également averti avec un collage quand France Bleu Lorraine Nord est venue faire un reportage sur elle. Mais rien n'y fait. Le silence. Loin d'être déçue, Mélanie avoue qu'elle n'a pas vraiment envie de savoir qui il est : "Je trouve que c'est aussi rigolo qu'il y ait un côté mystérieux pour moi aussi."

Même si ce mystérieux facteur reste un inconnu, ses collègues se sont quant à eux empressés de remercier Mélanie pour ses mots qui leur donnent le sourire.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La messagère de Cupidon

Pour la Saint-Valentin, Mélanie a le projet de proposer aux personnes qui habitent Creutzwald de recueillir leurs déclarations d'amour pour aller les écrire le 14 février devant la porte de l'être aimé : "J'ai souhaité lancer un projet autour des mots à la craie que j'ai appelé la 'Saint-Valentin craie-ative'".

Pour cette Saint-Valentin, j'avais envie d'être considérée comme le messager de Cupidon - Mélanie

Malheureusement, les prévisions météorologiques annoncent de la pluie sur la région, ce qui risque d'effacer les messages écrits à la craie. Quand on lui demande si elle a un plan B, elle répond avec malice : "Je suis la spécialiste du plan B. Rien ne fonctionne jamais comme prévu. Et ce n'est pas plus mal."

Si vous voulez connaître l'issue de ce nouveau projet, n'hésitez pas à aller consulter son compte Instagram, Boîtes (à Lettres) d'Amour.