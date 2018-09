L'Elysée se lance dans les goodies. A l'occasion des journées européennes du patrimoine, le palais présidentiel ouvre une boutique officielle éphémère pour financer la rénovation de ses bâtiments. Une cinquantaine de produits "made in France" sont proposés à la vente. On trouve notamment des macarons Pierre Hermé, des cabas, des t-shirts confectionnés par Le slip français mais aussi des mugs à l'effigie d'Emmanuel Macron.

Trois mugs différents ont été imaginés

Ces tasses ont été confectionnés par l'entreprise "Mug In France" installée à Toulouse mais dirigée par un Périgourdin. Jean-Charles Granchamp est originaire de Peyrignac près de la Bachellerie. Il s'est notamment fait connaître en Périgord en créant des mugs "Moi,Président" lors du mandat de François Hollande.

Cette fois, c'est par un tweet qu'il a réussi à attirer l'attention du Président de la République et de son équipe. "Il y a deux mois des amis m'ont parlé du projet de l'Elysée d'ouvrir une boutique alors j'ai interpellé le palais via un tweet. Le lendemain j'ai été contacté. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais c'est formidable."

Une belle mise en lumière

Le Périgourdin s'est alors mis au travail avec les équipes d'Emmanuel Macron. Il a imaginé trois mugs différents. Un premier affiche "Vive la République, vive la France", sur un autre "Elysée" est inscrit en lettres dorées et sur un troisième on peut voir la photo officielle du président. "Pour l'instant il n'y a qu'un petit stock de produit pour les journées européennes du patrimoine mais nous en rediscuterons dès la semaine prochaine." Cette mise en lumière est un joli coup pour le jeune Périgourdin. "Depuis l'annonce de l'ouverture on a déjà reçu des dizaines de mails et apparemment les mugs dorés partent bien. Je suis très heureux."