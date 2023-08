Les naturistes de Château-Larcher obligés de se rhabiller

Au camping naturiste de Château-Larcher dans la Vienne, les campeurs sont contraints de se vêtir pour s'adapter à la météo plutôt fraiche de cet été (21° mercredi 2 août). Sur les cinq emplacements occupés, on garde le moral et seul un "primo naturiste" profite coûte que coûte de la piscine dans son plus simple appareil. Teddy est d'ailleurs content de disposer d'une piscine privée pour lui seul :" C'est une première pour moi, et je suis très heureux d'avoir choisi ce camping, j'ai été reçu comme à la maison." Les autres campeurs rencontrés en pantalons et tee-shirts gardent le sourire malgré tout et s'occupent comme ils peuvent. Nadine, la responsable du lieu, précise :" Entre les balades à vélo, la randonnée et même les autres sites à découvrir dans la région, il y a largement de quoi faire pour ne pas s'ennuyer." Tous n'ont qu'une hâte de pouvoir ranger les vêtements au fond des valises.

