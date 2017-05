VIDEO - Les Neskak de l'AS Bayonne fêtent leur titre et retournent France Bleu Pays Basque

Déchaînées les féminines de la Battitte hier. Invitées du Club Rugby pour célébrer leur titre de championnes de France Elite 2, les Bayonnaises et leurs entraineurs et dirigeants ont tous investis le studio avec le bouclier de Brennus et se sont approprié l'émission. Un très joli moment de radio !

Il y avait du monde, beaucoup de monde, ce lundi soir dans le Club Rugby spécial championnes de France (18h30-19h). Malgré l'étroitesse du studio, l'équipe de France Bleu Pays Basque a découvert qu'on pouvait y faire entrer une trentaine de personnes : toutes les filles de l'AS Bayonne sacrées championnes de France la veille contre Grenoble à Béziers (34-10), leurs entraîneurs et soigneurs (Jean-Michel Gonzalez, Jean-Mathieu Alcalde, Christophe Domingo, Emilie Larroze), et leur président (Gilles Peynoche) qui ont tous pris place autour d'Amaia Cazenave qui présentait l'émission.

Et très vite les Neskak se sont appropriées l'émission pour la faire à leur image : pleine de joie, de folie, de camaraderie et d'émotions.

Les locaux de France Bleu Pays Basque se souviennent encore de leur passage, mais tout est rentré dans l'ordre...

Camille Cabalou, demi d'ouverture internationale de l'ASB laisse son empreinte sur l'allée des célébrités de France Bleu Pays Basque © Radio France - Jacques Pons

Le mur des "célébrités" de France Bleu Pays Basque s'enrichi de photos artistiques des Neskak de l'ASB © Radio France - Jacques Pons

Présentation de toute l'équipe de l'ASB, par les Neskak elles-mêmes, à leur façon...

Un Club Rugby spécial Neskak, championnes de France Elite 2 2017, totalement foutraque, éminemment sympathique et souriant, aux vertues ensoleillées garanties ! C'est à écouter ou réécouter ici

Les championnes de France 2017

L'équipe de la finale : Ingrid Amigorena (capitaine), Torha Baldé, Pauline Bourdon, Maika Brust, Mélanie Cenderent, Lucie Etcheverry, Laurianne Lissar, Amandine Astor, Julie Hebert, Mélanie Hanounni, Eva Robquin, Céline Héguy, Camille Cabalou, Odile Carré, Jessica Alves, Celine Ferer, Amaya Gonzalez, Lou-ainara Dibarboure-Goyenetche, Charlotte Pécastaing, Sabina Argagnon, Nadège Lupé, Karine Hildéral, Amandine Astor, Maryline Lapouble, Valérie Manchot.

Mais aussi : Angie Viallet, Joana Diriart, Charline Duffort, Laura Suszanne , Pantxika Marticorena, Aurelie De Oliveira, Maiana Iturria, Marine Landarabilco, Marine Maubarthe, Leslie Lesot, Maité Urruty, Christelle Ladeuix, Audrey Alexis Alexandre, Magalie Segaduras, Isabelle Bouard, Marine Muzzarelli, Haralyaa Pierret, Coralie Richomme, Camille Saspiturry, Léa Saincet, Pauline Larassa, Sarah Arias, Amandine Bergès, Joanna Maillot, Maeva Aramendi, Anaïs Azpiazu, Noelline Assad.

Encadrées par les courageux : Jean Michel Gonzalez (manager général), Chrisophe Domingo (entraineur avants équipe 1), Jean-Matthieu Alcalde (entraineur 3/4 équipe 1), Muriel Louis (entraîneur équipe 2), Pascal De Oliveira (entraîneur équipe 2), Émilie Larroze (kiné), Gilles Peynoche (président)

Sans oublier : JAKES !