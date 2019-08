"Les Nuits de Nemaus" vont faire vibrer les arènes de Nîmes

Nîmes, France

Proposé par Culturespaces, "Les Nuits de Nemaus" retrace les grands événements qui ont jalonné l'histoire de la ville de Nîmes. Quatre représentations sont prévues, ce jeudi 8 et vendredi 9 août ainsi que lundi 12 et mardi 13 août à 21h30.

Plus de 200 bénévoles principalement de Nîmes

Les répétitions ont lieux depuis plusieurs jours dans les arènes. Plus de 200 bénévoles, reconstituteurs, comédiens, danseurs, des cavaliers et leurs chevaux ainsi que quelques cascadeurs professionnels font partis du show. Charlotte avait entendu sur France Bleu Gard Lozère une annonce pour devenir bénévole et elle a aussitôt répondu. Pendant le spectacle, elle participe à plusieurs scènes : porteuse de torche, ou encore paysanne. Elle est ravie de faire partie cette aventure : "Je me suis dit que c'était une façon de participer à la vie de la ville de Nîmes et en plus dans un beau décors. Les arènes c'est vraiment un lieu très fort" raconte-elle emballée.

18 scènes sur l'histoire de Nîmes

La naissance de Nîmes en passant, par le Moyen-Âge, la Renaissance, les guerres de religion jusqu'au 19ème siècle et l'invention du fameux jeans Denim, en tout il y a 18 scènes. Ce show est agrémenté de projections d'images au sol et sur le mur, de spectacles équestres et même de quelques feux d'artifices. Un spectacle mise en scène par François-Xavier Beth qui est déjà très ému : " La première répétition ça a été un grand moment, j'ai vu tout s'illuminer dans les arènes, tout prendre vie. Maintenant j'espère que ce spectacle va plaire à tous les spectateurs". En quatre jours de représentation les organisateurs attendent plus de 32.000 spectateurs.