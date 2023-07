Les ondes de France Bleu Bourgogne captées... depuis une île en Finlande

C’est depuis sa station d’écoute artisanale, perchée sur l'île finlandaise de Haaspaari, que Jari Luoma parvient à capter France Bleu Bourgogne pour la première fois ce 1er juillet 2023. Il est 11 h 59, et voilà ce qu'il entend :

Le sexagénaire n'a jamais posé les pieds dans la région, mais il la connait au moins de nom : "La moutarde de Bourgogne est très très célèbre, même en Finlande !" Jari ne parle pas un mot de Français, et la qualité du son est plutôt digne d’une radio "pirate", mais très vite, il remonte la piste jusqu'à France Bleu Bourgogne. "Le signal était si faible que je ne pouvais pas obtenir d'informations sur mon ordinateur. Donc, heureusement que le nom de la station de radio a été défini et que je l'ai enregistré", confie Jari Luoma.

Un coup de chance

"C’est une surprise pour vous [la rédaction de France Bleu Bourgogne N.D.L.R] et moi-même car il y a environ 40 stations de radio sur la fréquence sur laquelle vous diffusez", détaille-t-il, amusé. Depuis la création de son antenne en mai dernier, il affirme passer son temps libre à écouter les radios de toute l’Europe au gré de la météo : "Pendant l'été, il y a des surfaces réfléchissantes formées dans l'atmosphère, qui réfléchissent les signaux des stations de radio vers le sol. Ces phénomènes se produisent entre mai et août et durent de quelques minutes à quelques heures. La surface réfléchissante peut être n'importe où. Vous pouvez donc entendre les stations de tous les pays européens". C'est donc par pure coïncidence que les programmes de France Bleu Bourgogne atterrissent dans le poste radio de ce Finlandais.

Une passion ancienne

"Avec ce passe-temps, je veux toujours découvrir quel type de zone il existe dans le paysage radiophonique. La Bourgogne m'est désormais familière et c'est parce que j'écoute France Bleu Bourgogne et ce qui se passe dans toutes les stations de radio que j'entends", affirme-t-il enjoué. Cette passion lui est née dès 1981, "lorsque les gens voulaient entendre de la nouvelle musique et des nouvelles de l'Europe et du monde entier". Depuis, il a créé sa propre antenne d'écoute de plus de 5 mètres de haut sur la petite île finlandaise de Haapasaari. "Quand j'entends de nouvelles stations de radio, je suis toujours très heureux et très surpris [...] J'ai presque 60 ans, mais je suis vraiment, vraiment excité d'entendre des stations d'information comme votre station de radio", confie-t-il, ému.

Souvent sans comprendre ce qu'il entend, ce passionné entend bien continuer sa quête de radio et, pourquoi pas, retrouver les ondes de France Bleu Bourgogne. "Un jour, peut-être, il y aura à nouveau les mêmes conditions, en Bourgogne. On ne sait jamais !", conclu-t-il.