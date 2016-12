Les Ours blancs de Biarritz se sont jetés à l’eau pour Noël

C'est la tradition depuis 1929 à Biarritz pour Noël. Les Ours blancs ont pris leur bain de mer, samedi 24 décembre 2016 à midi. 80 nageurs étaient présents sur la plage de Port-Vieux.

Mieux vaut ne pas être trop frileux ! Samedi 24 décembre 2016 , 80 personnes, des nageurs, pas tous membres du club des Ours blancs de Biarritz, se sont retrouvés sur la plage du Port-vieux de Biarritz pour une petite baignade.

Une eau à 13 degrés

Habituellement cette baignade hivernale et festive a lieu le dernier dimanche de décembre mais cette année comme Noël tombait un dimanche, l'association des Ours blancs a choisi exceptionnellement le 24 décembre à midi. La température de l’air était de 15 degrés et l’eau à 13 degrés, mais il en faut plus pour décourager les Ours blancs.

La doyenne du club va même sur ses 88 ans ! Il parait que les bains de mer dans des eaux fraiches c’est très bon pour la santé.