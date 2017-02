Les ours polaires du zoo de Mulhouse, Sesi et Vicks, vous présentent leur ourson

Un phénomène rare en France : un ourson polaire vient de naitre au zoo de Mulhouse, c'est la deuxième naissance viable, après celle du Marineland d'Antibes en 2014. Le secret a été bien gardé, puisque la naissance a eu lieu le 7 novembre dernier. Il a fallu protéger la maman et le petit.

Une très bonne nouvelle pour le zoo de Mulhouse : un ourson polaire est né le 7 novembre dernier. La naissance n'a été révélée que ce mercredi, pour préserver la maman et son petit . Il s'agit d'un fait rare, c'est la deuxième naissance d'un ourson polaire en France, après celle du Marineland d'Antibes, c'était en 2014.

Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Sesi, la maman se porte plutôt bien. Le mâle Vicks est tenu à l'écart. Il semblerait que le petit pèse entre 5 et 6 kilos. Seuls les soigneurs peuvent s'approcher de la maman, elle est nourrie tous les jours et reste avec son petit dans la loge de maternité.

Depuis ce mercredi, les visiteurs peuvent observer la maman et le petit depuis un écran

Pour observer la maman et son ourson, une caméra infrarouge a été installée dans la loge de la maternité. Les visiteurs du zoo peuvent donc les observer depuis un écran, près de l'enclot des ours polaires. "Je pense que dans une dizaine de jours, la maman sortira, le petit devrait suivre d'ici la fin du mois, " précise Benoit Quintard, le directeur-adjoint du zoo de Mulhouse." Dans le mois qui vient, une fois que sa maman aura l'habitude de sortir, on va pouvoir s'approcher de lui. On va l'identifier avec une puce électronique, faire une auscultation et vérifier son sexe également," poursuit le vétérinaire.

Benoit Quintard le vétérinaire explique comment il va s'occuper de l'ourson polaire Partager le son sur : Copier

La maman et son ourson - Zoo de Mulhouse

Sesi et son petit - Zoo de Mulhouse

Une naissance sous surveillance et gardée secréte

Cette naissance qui a eu lieu le 7 novembre dernier est restée secrète. "Il fallait que la maman soit dans un environnement le plus calme possible, pour ne pas la perturber. Le bâtiment est dans le noir et le calme le plus complet pendant trois mois, il ne fallait pas prendre de risque de rater cette naissance," a précisé Benoit Quintard. Ce n'est que depuis une semaine que les soigneurs peuvent s'approcher de Sesi pour lui proposer de la nourriture.

Reportage sur cette naissance au zoo de Mulhouse Partager le son sur : Copier

Vous pouvez choisir le prénom de l'ourson !