Les Pages Jaunes papier distribuées une toute dernière fois, en 2020, en Occitanie

Après la fin de l'annuaire papier des pages blanches, c'est au tour des pages jaunes de vivre leur dernière année. En Haute-Garonne et en Ariège, le fameux "bottin" a déjà été distribué pour la dernière fois en 2019. Les Tarnais vont fermer la marche en septembre prochain.

L'année 2020 est aussi la toute dernière de l'annuaire papier des pages jaunes. Ça fait déjà un an que celui des pages blanches n'est plus édité. La maison-mère des pages Jaunes, Solocal, a décidé de tirer un trait définitivement sur l'épreuve écrite des annuaires, cette année. Face à une réalité inéluctable : 9 millions d'annuaires diffusés en 2019 contre 57 millions en 2007, la décision avait été annoncée en février dernier. D'ailleurs, dans notre région, les derniers exemplaires des Pages Jaunes papier ont déjà été distribués en 2019. C'est le cas en Haute-Garonne et en Ariège. Les habitants qui l'ont reçu ont eu droit à une édition dite "collector" avec ce petit mot sur la couverture "A garder précieusement sans limitation de durée" !

Les Tarnais, les derniers à recevoir les Pages Jaunes en septembre 2020

Sur le territoire midi-pyrénéen, une quarantaine de commerciaux de l'entreprise Solocal sillonnent aujourd'hui les communes pour chercher des clients à convertir aux pages jaunes numériques ou pour leur proposer des nouveaux services de communication digitale. Alors qu'il y a encore un an, l'entreprise employait plus de 180 salariés à Balma, à l'Est de Toulouse. La plupart d'entre eux ont accepté le plan de départs volontaires face à la réalité implacable de l'annuaire papier.

Solocal a communiqué un calendrier pour la diffusion de ce qui apparaîtra désormais comme une relique. Dans le Gers, la dernière édition des Pages Jaunes sera distribué en mars ; en mai dans le Lot ; en juin en Tarn et Garonne et en Aveyron ; en septembre dans le Tarn. C'est déjà fini aussi pour la Haute-Garonne et l'Ariège donc.