La fin de l'été approche et c'est donc l'heure des bilans du côté du tourisme. A Laval et sa région, ce bilan est contrasté. Mais si certains touristes s'arrêtent en Mayenne, c'est notamment grâce aux fameux panneaux touristiques installés sur le bord de l'autoroute.

Laval, France

Le soleil a brillé tout l'été en Mayenne, mais cela n'a pas pour autant attiré plus que ça les touristes à Laval. En réalité, le mois d'août a été très bon mais il a seulement compensé les mois de juin et juillet décevants. La faute aux inondations début juin puis à la Coupe du monde de football.

Les tops...

Ce sont surtout les croisières Restauration qui ont bien fonctionné durant l'été avec une hausse de 15% sur la période de mai à août. Les locations de bateaux électriques à la halte fluviale sont également en hausse, de 4%. Le Musée d'Art naïf de Laval et les Thermes d'Entrammes ont enregistré une bonne progression.

... et les flops

Parmi les déceptions, il y a la fréquentation du camping de Coupeau à Saint-Berthevin. Le chiffre d'affaire est en baisse de 20% et le taux d'occupation n'a été que d'un tiers sur tout l'été. Une baisse de fréquentation aussi pour l'aire de camping-cars de Saint-Jean-sur-Mayenne (-5,5%). Le petit train touristique de Laval a également connu une baisse de 20%.

La Mayenne, terre de passage

Ce n'est pas nouveau, la Mayenne est un département de passage entre la région parisienne et la Bretagne. Mais cet été, à l'accueil de Laval Tourisme, le personnel a remarqué que de nombreux touristes s'arrêtaient en gare de Laval ou sortaient de l'autoroute A81, le temps de quelques heures. "Les gens ne connaissent pas Laval ou la Mayenne avant d'arriver dans la région. Les gens nous découvrent grâce aux grands panneaux touristiques sur l'autoroute. Ils en profitent pour découvrir la ville médiévale et sont souvent très surpris de la beauté de la ville et de la richesse patrimoniale" explique Marie-Pierre Desnos, guide-conférencière à Laval Tourisme.