Les parcs parisiens pris d'assaut pour ce dernier week-end de vacances

Les vacances, c'est fini. Reprise des cours et du travail pour celles et ceux qui étaient en congés. Avec le retour des beaux jours, les Parisiens en ont profité pour passer leurs derniers jours de vacances confinées dans les parcs. À la Villette, ça sentait les vacances.

Des serviettes étalées comme à la plage, pour bronzer, faire la sieste ou pique-niquer. Jérôme, est assistant d'éducation dans un collège. Il nous dévoile son petit festin dominical : "Un peu de saucisson, quelques fraises, c'est le début déjà. Des radis, des chips, avec une quand même une petite bière aussi." De quoi se détendre au soleil avant la reprise du travail ce lundi. "J'en profite avant de m'occuper des enfants de soignants la semaine prochaine. On apprécie de pouvoir tomber un peu les masques dans l'herbe pour quelques heures avant de rentrer chez nous."

Un pique-nique varié pour se relaxer avant la reprise du travail...ça fait envie, non ? © Radio France - Nicolas Joly

Farniente et restrictions sanitaires

Les pique-niqueurs du dimanche font tout de même attention. À distance les uns des autres, peu de groupes de plus de six personnes. Clémence et Bastien sont là en amoureux, elle est en école d'art, lui en école d'ingénieur. "On est venus à Paris, on pensait que ça allait être chouette, et finalement on ne connaît pas grand chose de Paris pour l'instant", regrette Clémence. "Je suis rentré en école d'ingénieur en septemebre, et je ne connais même pas les gens de ma classe, c'est un peu bizarre", explique Bastien.

Les Parisiens profitent du soleil au parc de la Villette Copier

Les parisens cherchent aussi la chaleur humaine qui leur manque avec les terrasses fermées. Lenny et Lola, jeunes parents, anticipent les prochains jours. "J'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils disent oui [à la réouverture des terrases], mais je n'y crois pas. Dans une semaine ? non, ce n'est pas possible", avance Lola. "Je pense que c'est ce qui va se passer, mais est-ce que c'est la bonne solution ? C'est toujours pareil, ça fait un an que l'on est dans cette situation et il y a des règles que l'on doit respecter", répond Lenny. Certains pseudo-plagistes restent tout de même après 19h, invités par le soleil qui ne connaît pas le couvre-feu.