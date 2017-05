Les passionnés d'arts martiaux se rassemblent sur le campus de Dijon

Du 4 au 7 mai, le campus de Dijon se transforme en champ de bataille. Au moins 250 passionnés d'arts martiaux historiques se réunissent pour combattre et débattre.

Dijon capitale des arts martiaux historiques ! En 4 jours, du 4 au 7 mai, la capitale des Ducs de Bourgogne deviendra donc la capitale des passionnés d'arts martiaux historiques. 250 d'entre eux se réuniront sur le campus de l'université de Bourgogne pour combattre à l'épée, mais aussi débattre. Conférences, initiation à la lutte mais aussi démonstration de combats à cheval, il y en aura pour tous les goûts.

Un casting international

Les participants viennent du monde entier, on pourra croiser des Hollandais, des Espagnols, des Québécois. C'est le cas de Philippe Charlebois, il est instructeur à l'HEMAC (L'Historical European Martial Art Coalition). Il a commencé à Dijon et ce qui l'intéresse, c'est "l'aspect intellectuel, recherche, le fait d'ouvrir des livres sur le contexte militaire de l'époque". Ce qu'il aime aussi, c'est "s'amuser entre amis". "On rencontre beaucoup de gens, soit des geeks ou bien des gens très sportifs, et chacun peut y trouver son compte", ajoute-t-il.