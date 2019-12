Les passionnés de Noël : le traîneau grandeur réelle de Simon

Simon est étudiant et voudrait devenir prof de maths. Passionné de Noël, dès qu'il a des vacances, il fabrique des objets, dont un traîneau grandeur réelle devenu l'attraction du quartier.

Le Petit-Quevilly, France

Simon habite avec ses parents au Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen. Il est étudiant à la fac de maths et se destine à la profession de professeur.

Depuis son enfance, il est passionné de Noël. Ses parents lui ont transmis cette passion quand il était enfant. Depuis, il a repris le flambeau. Mais Simon ne se contente pas d'acheter des décorations, il les fabrique. Quand il se promène, il note des idées de ce qu'il aimerait reproduire.

C'est ainsi qu'il a voulu créer un traîneau grandeur nature. Déjà équipé du Père Noël, il a conçu et réalisé le traîneau et aussi le renne. Si des planches de bois ont suffi pour le traîneau (démontable), il a fallu un peu plus d'imagination pour le renne. Celui-ci est réalisé en grillage à poules et film alimentaire. Le tout peint en blanc et recouvert d'une guirlande.

Si je suis fou, ça fait plaisir aux gens, alors autant être fou !

La récompense de Simon, ce sont les visites des habitants du quartier. Ils n'hésitent pas à venir voir le spectacle dès la nuit tombée et les enfants ont des étoiles dans les yeux en attendant les cadeaux du vrai Père Noël.