Les passionnés de rétro Gaming ont rendez-vous à l’hôtel des ventes de Limoges ce jeudi

Une vente aux enchères un peu particulière a lieu ce jeudi après-midi à l'hôtel des ventes de Limoges où va être vendue toute une collection de consoles et jeux vidéos anciens. De quoi attirer les curieux et les passionnés à l'exposition de la vente mercredi après-midi.

Commodor Amiga, Mega Drive, Nintendos NES, X box 360, Playsation de toutes générations et tous les jeux vidéos qui vont avec. Mais aussi des figurines, des guides de jeux et autres accessoires. La vente aux enchères de ce jeudi après-midi à l'hôtel des ventes de Limoges a de quoi faire saliver n'importe quel passionné de rétro Gaming. Une vente exceptionnelle selon Daniel Di Gloria, l'expert de la vente :"Il y a vraiment tout ce qui s'est fait à partir du jeux vidéo, du début du jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de consoles qui sont prisées comme les super Nintendo en boîte. On a des packs Game Gear, un pack Mega drive, un pack Jaguar neuf. Il y a de quoi être impressionner. 6 mille pièces, c'est quand même pas mal !"

J'espère pouvoir enchérir sur des choses qui n'attireront pas l'attention des gens

Selon l'expert de la vente, cette vitrine protège quelques merveilles, dont ce pack Jaguar tout neuf © Radio France - Jérôme Ostermann

Six mille pièces vendues sous forme de lots. Il y en aura 2000 en tout dont un peu plus de 120 pour cette 1ère des 4 ventes nécessaires pour écouler toute la collection. Une 1ère vente avec laquelle Tristan, venu faire du repérage ce mercredi à l'hôtel des ventes de Limoges, compte bien compléter sa propre collection :"J'aime bien les belles pièces et il y en a plusieurs ici qui m’intéressent. J'ai aussi découvert des choses sur des vieilles machines des années 80, comme un clavier pour apprendre le piano. Il est compatible avec les PC mais aussi avec la NES. Je ne suis pas sûr que cela existe en Europe. J'espère pouvoir enchérir sur des choses qui n'attireront pas l'attention des gens. C'est pour ça que je reste un peu discret là dessus" glisse t-il dans un sourire.

Les dates des 3 autres ventes pas encore arrêtées

Sur cette table, quelques antiquités à vendre lors de la vente aux enchères de jeudi après-midi à Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

C'est le jeu ! Rester discret pour réussir à faire un coup lors des enchères où Fabien espère bien, lui aussi, mettre la main sur quelques jeux collectors :"Il y a quand même des belles pièces qu'on a pas à la maison et qui font un peu rêver. Du coup, de voir que c'est disponible, ça donne un petit peu plus envie." Et il est prêt à dépenser entre 150 et 200 euros lors de la 1ère vente de ce jeudi après-midi (14h). Sachant que les jeux et les consoles sont en parfait état, la plupart du temps dans leurs boites d'origines. C'est important pour les collectionneurs qui devraient être nombreux pour enchérir, du Limousin ou d'ailleurs. Que ce soit à la salle des ventes ou en passant par internet.