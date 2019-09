Les pâtissiers du Limousin lancent un gâteau franco-allemand !

Limousin, France

Vous reprendrez bien un peu de dessert ! Une nouvelle pâtisserie "made in limousin" arrive sur les tables en ce début d'automne : le Frank Lim. Il s'agit d'un nouveau gâteau, mis au point par des pâtissiers du Limousin, avec leurs homologues de Moyenne-Franconie, cette région d'Allemagne avec laquelle le Limousin entretient de nombreux échanges et jumelages.

"C'est un gâteau franco-allemand" résume Christian Charbonnel, le Président des Pâtissiers du Limousin. Il est donc composé de pommes du Limousin, et de prunes de Moyenne-Franconie, la questsche, qu'il a fallu envelopper avec délicatesse. "Il y a une couche de biscuit au fond, détaille Christian Charbonnel, ensuite une grosse couche de fruits, et dessus une mousse à la vanille classique". Ajoutez quelques macarons sur le dessus, pour faire joli. Le résultat est là :

Le Frank Lim, nouveau gâteau franco-allemand © Radio France - Alain Ginestet

Le tout est "fruité parce qu'il y a la compotée, et en même temps c'est léger car il y a de la mousse vanille" assure Jean-Louis Pradeau, un des pâtissiers de Haute-Vienne qui s'est lancé dans l'aventure, après avoir mis au point le célèbre Treipaïs il y a quelques années (2002). "La vanille, c'est un goût qui plaît à tout le monde", poursuit-il, "et après on a le croquant, on a toutes les textures, le moelleux avec le biscuit, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit un entremets délicieux" conclut Jean-Louis Pradeau.

Les logos de la région allemande et de l'ancienne région Limousin orne le biscuit de la pâtisserie © Radio France - Alain Ginestet

Dernière particularité, le Frank Lim est identifiable par le biscuit qui l'entoure, qui reproduit les logos de l'ancienne Région Limousin et celui de la Moyenne-Franconie.

Le Frank-Lim est déjà commercialisé dans une quarantaine de points de vente du Limousin, et dans une douzaine de pâtisseries de Moyenne-Franconie, où l'on apprécie visiblement beaucoup la pomme de chez nous...