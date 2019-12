Les Pères Noël entrent dans la course ce jeudi 19 décembre à Dijon

Noel approche et tout s'accélère à Dijon. On va même pouvoir assister ou participer pour les plus courageux à une course de Pères Noël ce jeudi 19 décembre. Elle est organisée par la salle de sports Human Fit.Tous les niveaux sont acceptés. La seule condition, c'est d'avoir un bonnet rouge.