C'est une tradition recréée à Biarritz depuis 1979. Depuis six ans, les enfants des écoles bilingues travaillent dessus dans le cadre des cours en langue basque: la langue basque ça n'est pas seulement à l'école avec l'instituteur, mais aussi dans la rue avec les grands.

Biarritz, France

LLes petits ont fêté la Ste Agathe à Biarritz, ou plutôt "Santa Agate". C'est une tradition plutôt biscayenne qui consistait à passer de ferme en ferme pour annoncer la fin prochaine de l'hiver. Le maître de ballet et chanteur biarrot, Popo Oyhamburu, a recréé cette tradition à Biarritz depuis 1979 et ça fait 40 ans presque qu'elle est célébrée sans interruption

Les enfants parcourent les rues en frappant le sol, de leur bâton © Radio France - Bixente Vrignon

Vivianne Ithurssarry : "On dispense 6h de bertsu (versification) en langue basque" Copier

L'association Arroka passe dans les écoles pour enseigner les chants traditionnels et la mairie offre 6h de cours de bertsu, improvisation en langue basque à l'ikastola Itsas Argia, et au Reptou et sainte Marie, les écoles biarrotes qui proposent l'immersion ou l'enseignement bilingue français-basque à Parité horaire. Un travail pédagogique qui débouche dans la rue:

Le lundi 6 février, c'était au tour des grands de célébrer la Ste Agathe

Miarritzeko ohidura bat bihurtua

Ibilbidearen hastapenean, ttipiak, AEK-ko zaharrekin biltzen dira Sta Ageda inguruan. Ariketak egiten ditu ere Aline Arraiago permanenteak. Elkarretaratze hau, besteen artean helburu bat da Viviane Ithursarrirendako, euskara arduraduna herrian, euskara bizi dadin Biarritzen