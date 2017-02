VIDEO | Les Petits Coucous de la Forêt-Fouesnant veulent faire venir Didier Deschamps

L'école de foot de la Forêt-Fouesnant dans le Finistère organise un tournoi de foot à la fin avril, et elle aimerait que le sélectionneur des Bleus soit le parrain de cette première édition. Et pour cela, les enfants ont tourné une vidéo !

"Bonjour Didier ! tu veux être notre parrain ? on t'attend !" La vidéo est directe, mais qui ne tente rien n'a rien ! C'est ce qui a poussé les parents des Petits Coucous, les enfants de l'école de foot de la Forêt-Fouesnant à réaliser cette petite vidéo.

"C'est vrai, on vise un peu haut, mais bon ! on verra bien, admet Nicolas Boudehen, responsable technique des Petits Coucous, à l'origine du projet. On sait que Didier Deschamps est souvent à Concarneau, nous on n'est pas très loin, donc on se dit : pourquoi pas !".

La vidéo fait le buzz sur Facebook

Les enfants ont tout de suite été enthousiastes à l'idée de tourner cette vidéo, même s'il a fallu expliquer à certains qui était Didier Deschamps. "C'est une question de génération, note Nicolas Boudehene. Ceux-là auraient préféré voir du "Griezmann" ou du "Pogba", mais bon, c'est plus compliqué à avoir !"

"Didier, on compte sur toi ! "- les Petits Coucous

C'est un des sponsors du club, spécialisé dans la vidéo, qui a tourné le petit clip, disponible sur la page facebook du club, le C.A. Forestois. Il a déjà été vu près de 700 fois en trois jours ! Les Coucous de la Forêt-Fouesnant attendent maintenant une réponse de Didier Deschamps. Et comme le dit si bien la vidéo : "Didier, on compte sur toi !"