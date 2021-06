VIDEO - Les petits louveteaux arctiques du Cerza pointent le bout de leur museau dans leur enclos

Ils ont à peine deux mois et commencent tout juste à sortir de leur tanière pour découvrir leur enclos. Les louveteaux arctiques du Cerza à Hermival les Vaux près de Lisieux sont nés le 16 avril 2021. Et le public peut commencer à essayer d'apercevoir les nouvelles super stars du parc !

Des petits museaux gris foncé qu'on aperçoit dans la végétation, un pelage encore crème qui deviendra blanc quand ils seront adultes, ce sont de véritables petites peluches qui font la joie des visiteurs du Cerza. Cette portée de louveteaux arctiques est une première pour le parc zoologique d'Hermival-les-Vaux. "Les adultes, deux mâles et une femelle, sont arrivés d'Autriche et de Belgique en mars 2020, explique Frédéric Houssaye, le responsable de conservation du Cerza, ils se sont très bien entendus entre eux, la femelle a choisi son mâle, et un an après, les petits sont là !"

Dans l'enclos, les louveteaux jouent, insouciants, et partent à la découverte de leur nouvel environnement. Plus méfiante, la mère observe les visiteurs et vérifient que sa portée est en sécurité. Il faut dire que les quatre naissances créent un attroupement devant l'enclos. "Ils sont trop mignons, on a envie de les caresser." Non bien sûr, on ne peut pas, mais c'est vrai qu'ils sont à croquer !

Reportage avec les louveteaux du Cerza.. et le public archi fan ! Copier

Un véritable baby boom au Cerza à la faveur du confinement

Le parc zoologique a enregistré une quarantaine de naissance depuis le début de cette année. Grâce explique Frédéric Houssaye, responsable de conservation, à tout le travail réalisé pendant le confinement. "On a fait beaucoup de transferts d'animaux, et du coup on a pu créer des couples, des groupes, et tout cela a fort bien fonctionné". Résultat, outre la portée de louveteaux, des bébés dans tous les enclos ou presque : panthères, guépards, antilopes, lémuriens... et même rhinocéros !