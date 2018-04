Les pigeons ont envahi le clocher de l'église de Guéret

Par Sophie Peretti, France Bleu Creuse

Le clocher de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Guéret sera bientôt débarrassé de ses pigeons ! La mairie va faire des travaux pour remplacer les vitraux cassés et empêcher ces oiseaux de pénétrer à l’intérieur et d'y faire des dégâts.