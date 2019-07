Les "Pigeons voyageurs" de retour de leur tour du monde après avoir pédalé 13 000 km dans 23 pays

Geoffrey, sa soeur Eloise et sa copine Julia reviennent d'un périple de près d'un an et demi à travers le monde où ils ont dormi dans des endroits insolites comme des églises ou des théâtres et où ils ont pédalé parfois dans des conditions extrêmes jusqu'à 61°.