Les plus beaux mulets se donnent rendez-vous en Creuse en juin prochain

George Clooney, André Agassi, Brad Pitt, Rod Stewart, Patrick Swayze, Richard Dean Anderson, Scarlett Johansson et une multitude d'autres stars l'ont joliment arborée dans les années 80 et 90 avant qu'elle ne tombe un peu dans l'oubli, pour repousser fièrement ces dernières années. Elle ? La coupe mulet ! Cette coupe de cheveux "courte devant, longue derrière" qui a même eu droit à son festival en Belgique il y a deux ans, et qui va donner lieu à un nouveau rassemblement : cette fois-ci en Creuse, le 26 juin prochain.

une journée sur l'autodérision, l'anticonformisme et surtout l'envie de rigoler

Rendez-vous est fixé à l'étang de la Naute, à Champagnat, au sud-est de la Creuse, où les organisateurs veulent avant tout une journée festive. "Une journée sur l'autodérision, l'anticonformisme et surtout l'envie de rigoler, particulièrement cette année résume Guillaume Hays co-organisateur. Originaire du Pas-de-Calais, aujourd'hui installé à Limoges, il a vécu en Creuse et travaillé six ans à la Naute. "Un endroit qui se prête très bien à ce genre d'événement puisque des concerts y étaient régulièrement organisés" explique-t-il, et qui sera donc lieu de ralliement fin juin. "Des Belges prévoient déjà de louer des cars pour venir. Il y aura aussi des gens de Poitiers, des Hautes Alpes, de Bretagne" (*).

Une vraie réflexion sur l'image de soi et des autres

Ce rassemblement des plus belles et plus beaux mulets n'a rien de malveillant ni de railleur. Il y a même un vrai message, presque une philosophie de vie derrière ce mulet ! "Ce n'est pas pour se moquer insiste Guillaume Haiz, c'est au contraire bienveillant et aussi pour passer un message aux gens : d'arrêter de penser à leur image et à celle des autres. Et puis comme disent les Australiens : "business in the front, party in the back". En bref : "sérieux devant, fun derrière" !

"Business in the front, party in the back". La coupe mulet, c'est sérieux et fun à la fois ! © AFP - Peter Parks

Le Breton Gauthier Istin, le champion d'Europe de la coupe mulet (un titre officieux décerné en 2019 en Belgique) sera bien sûr présent. Il compte même venir à pied depuis le Finistère jusqu'en Creuse, en passant par quelques salons de coiffure pour vanter la coupe mulet. Lui aussi fait remarquer qu"il y a des idées importantes derrière cette coupe de cheveux : "que le regard des autres n'est pas si important, que c'est bien de ne pas se prendre au sérieux, qu'il y a une liberté d'image et que c'est bien de se détacher d'une pression sociale de l'image. Ça porte pas mal de valeurs intéressantes en fait cette coupe de cheveux" s'amuse-t-il. "Et si ça peut faire réagir les gens, je suis très content de leur montrer qu'on peut être bien dans sa peau de n'importe quelle façon". Et de confirmer qu'il est finalement plus l'objet de sympathie que de moqueries, d'autant que la coupe mulet fait un retour en force cette année.

Le retour en force de la coupe mulet, portée ce début d'année par Rihanna ! © Maxppp - MATRIX

Si ces valeurs vous parlent, ou si vous voulez rigoler jusqu'au bout grâce à la coupe mulet, sachez que le 26 juin prochain, à l'étang de la Naute, avant le défilé et la compétition officieuse pour décerner les plus belles coupes mulets (les mulets naissants, les mulets âgés, les mulets féminins etc), vous pourrez confier votre crinière aux ciseaux de coiffeuses bénévoles. Et que les plus frileux et les chauves se rassurent : des perruques de mulet seront aussi disponibles.

(*) si les conditions sanitaires liées à la Covid-19 ne permettent pas la tenue de l'événement, les organisateurs le promettent : ils n'annuleront pas mais reporteront cette journée.