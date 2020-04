Les plus beaux poissons d'avril en Bretagne

On commence par le plus réussi -mais le moins crédible peut-être- poisson d'Avril , celui de la brasserie Coreff de Carhaix. Elle annonce que "suite à une demande populaire généralisée, le service des eaux a demandé à COREFF de monter un pipeline sur le réseau d’eau potable pour distribuer de la bière chaque vendredi de 19h à 21h". Difficile d'y croire, mais amusant à lire. Yec'hed mat !

Les Carhaisiens étaient d'ailleurs très inspirés pour ce 1er Avril. Le centre d'interprétation Vorgium a annoncé que « les technologies de taille et d’assemblage mises en œuvre à Goasseac’h dépassent largement le niveau de compétence et de connaissance des populations du Néolithique. L’hypothèse d’une maîtrise d’œuvre non endogène, et même certainement exobiologique, n’est plus à exclure ». Extraterrestre donc. On jalouse au passage les talents de l'infographiste de Vorgium pour la petite vidéo !

Le photographe Brestois Ewan Lebourdais, s'est essayé au photomontage aussi, avec presque autant de finesse. Belle rencontre de Flipper et du Charles de Gaulle ! "L'instant décisif cher à Henri Cartier-Bresson. Je ne savais pas qu'il arriverait pour moi ce jour la. Toutes les planètes étaient alignées... Lumière, force du sujet, dramaturgie exacerbée par la dichotomie des personnages en présence et puis la nature s'est emmêlée. Un instant comme un seul se présente dans une vie" écrit le photographe sur sa page Facebook.

Fake news

Les poissons d'avril ont aussi parfois flirté avec les fake news. C'est le cas d'une infographie qui a circulé annonçant une dérogation d'accès au littoral du Morbihan. "Il n'en est rien" prévient le Préfet. Malheureusement si vous avez cru, l'amende forfaitaire a été appliquée par les forces de l'ordre.

Un peu de douceur

De beaux dessins ont fleuri sur les réseaux sociaux. L'école Diwan de Quimper s'en est fait l'écho. On vous avait proposé un concours dessins aussi sur notre page Facebook. Et on a été gâté, merci ! Il vous reste encore quelques heures d'ailleurs pour participer au concours de dessins d'Eau et rivières de Bretagne, des cadeaux à la clé.

Allez, pour clôturer ce tour d'horizon on termine en chanson, avec une vidéo de circonstance du chanteur du pays Léon, Jean-Luc Roudaut.