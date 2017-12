Mais où sont les plus beaux sapins de Noël ? Pour répondre à cette question, France Bleu Normandie a enquêté et voici en images quelques uns des plus beaux sapins de Noël du monde.

Pour fêter la fin d'année, il est de tradition que chacun décore sa maison avec un sapin de Noël. Mais où trouve-t-on les plus beaux ? La question restait à ce jour sans réponse.

Et c'est le 19 décembre 2017 que France Bleu Normandie réussira à éclaircir cette énigme. Ce jour-là, la radio poste sur Facebook la photo du sapin réalisé dans ses locaux à Caen. Et ce sont des centaines de commentaires postés par les auditeurs de France Bleu avec des photos de sapins qui vont mettre sur la piste de la réponse.

Les plus beau sapins de Noël du monde sont ceux que l'on trouve dans chaque foyer. Epicéa ou nordman, grand ou petit, chacun a installé, fabriqué, décoré celui de sa maison pour sa famille, ses amis. Et lorsque l'on a installé la dernière guirlande, la dernière boule, qu'on recule un peu, la certitude est là : le plus beau sapin du monde c'est lui !

Pour vous faire rêver, voici une vidéo des plus beaux sapins de Normandie :

Le sapin de Noël

L'utilisation d'un sapin est assez récente : XVe siècle dans les pays germaniques. Le sapin servait à décorer les maisons pour fêter le jour de l'an. L'Alsace faisant partie de l'empire germanique, a introduit cette tradition en France au 19e siècle.

Cependant, le culte de l'arbre comme symbole de renouveau de la vie est beaucoup plus ancien. Et à ce titre, les branches de sapin et d'épicéa, à feuilles persistantes, sont largement utilisées lors des fêtes du solstice d'hiver : Yule dans les pays scandinaves, Saturnales ches les Romains, etc .

Le pays le plus gros exportateur au monde de sapins est le Danemark. Ce sont à 95% des sapins Nordmann et la coupe des sapins commence en octobre. Les 4 000 exploitants forestiers danois exportent 10 millions d'arbres.