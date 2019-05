L'association "Le Poilu de la Marne" conseillère technique d'un clip de métal suédois

C'est l'un des groupes connus du métal européen : les Suédois de Sabaton ont sorti ce vendredi 3 mai un nouveau clip, "Fields of Verdun", qui a déjà atteint plus de 180.000 vues en cinq heures. Avec comme conseillers les membres du "Poilu de la Marne", association basée à Epernay.

Sorti à 13 heures ce vendredi 3 ami, Fields of Verdun, le dernier clip du groupe suédois Sabaton totalisait déjà 180 000 vues à 18 heures. Un succès auquel a participé "Le Poilu de la Marne", association basée à Epernay et habituée des reconstitutions et des commémorations historiques.

L'association marnaise a été appelée à la rescousse après le tournage du clip, pour vérifier la cohérence des images. "On a bien insisté sur ce qu'il ne fallait pas montrer, éviter les clichés comme manger du rat dans les tranchées, c'est complètement faux...", explique Henri Desbordes, président de l'association. "On a aussi vérifié le contexte des batailles, avec du combat au corps à corps, ce qui est plutôt bien représenté dans le clip. Cela leur a certainement permis d'éliminer des éventuels anachronismes prévus dans le scénario."

Une première, "gratifiante", dit Henri Desbordes, puisque, si ce n'est pas la première fois qu'un groupe de métal s'intéresse à la thématique de la guerre 14 - 18, l'association n'avait jamais été sollicitée pour faire du conseil technique. Le Poilu de la Marne a aussi participé à des séances photos et séances vidéos destinées à la promotion du nouveau clip.