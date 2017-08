Les poissons de l'étang de Sainte-Christine victimes de la chaleur

300 kilos ramassés lundi, à peu près autant ce mardi. Les bénévoles de Sainte-Christine ramassent les poissons morts qui flottent à la surface de l'étang des Planches. Des poissons victimes du manque d'oxygène dans l'eau.

Les pieds dans l'eau au bord de l'étang ou bien sur un bateau au milieu, les épuisettes se remplissent très, trop facilement. Des centaines de poissons, gardons, perches, sandres, flottent à la surface. Le phénomène a débuté dimanche soir et se poursuit. L'hypothèse d'une pollution a été envisagée mais elle a été balayée par les experts de l'ONEMA, l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, venus sur place mardi matin.

Il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau pour permettre la survie des poissons. L'eau stagne et se réchauffe. L'après-midi, la température de l'eau monte à 27-28 degrés, d'autant plus que la profondeur maximale de l'étang est de quatre mètres, il n'y a pas d'eau plus fraîche en profondeur. Comme les ruisseaux qui alimentent le plan d'eau sont à sec, il n'y a pas de renouvellement. Et la tentative faite lundi pour brasser l'eau avec une hélice n'a rien donné.

En espérant la pluie (fraîche)

Pour espérer une amélioration, il faudrait de la pluie mais des précipitations assez fraîches. Or la météo prévoit des pluies d'orages, donc chaudes, ce mercredi. En attendant, depuis deux jours des bénévoles ramassent les poissons, qu'ils entassent dans des poubelles puis dans un godet, pendant qu'un petit fumet inévitable envahit le bord de l'eau. Pour le moment, les carpes sont plus résistantes mais rien ne dit qu'elles vivront encore longtemps si la température de l'étang ne baisse pas rapidement.

Une pêche malheureusement pas miraculeuse © Radio France - Emmanuel Moreau

L'étang des Planches est très fréquenté par les promeneurs, les familles le week-end, et les pêcheurs toute la semaine. Des pêcheurs qui ont disparu, ce qui risque d'entraîner un préjudice financier pour la commune, propriétaire de l'étang. Il devait être vidé l'année prochaine, il faudra peut-être le faire dès cet année.