Les policiers de Saint-Etienne ont sorti leurs pulls (moches) de Noël

Alors que les policiers se sentent montrés du doigt et stigmatisés actuellement, certains agents de Saint-Etienne font preuve d'humour et même d'un certain esprit de Noël. Un peu avant la journée mondiale officielle (qui serait le 18 ou le 20 décembre, ce n'est pas clair), ces policiers ont sorti leurs pulls de Noël. Des pulls forcément "moches" de Noël, comme le veut la tradition venue des Etats-Unis. Les plus colorés et les plus kitchs possibles. Deux gagnants ont même été désignés.