Les pompiers corréziens, sauveurs d'un chevreuil tombé dans la Dordogne, ont été récompensés

"Nous espérons que cet acte admirable inspirera tout le monde à voir chaque animal comme l'individu qui tient à sa vie qu'il est, et à venir en aide aux animaux qui en auraient besoin" . C'est ainsi que l'association PETA a annoncé dans un communiqué qu'elle décernait le prix "Héros des animaux" aux pompiers de la Corrèze qui ont sauvé un chevreuil près de Bort-les-Orgues en avril dernier. L'animal était tombé dans la Dordogne et risquait de se noyer. Il avait fallu trois heures d'efforts aux hommes du SDIS corrézien pour sortir de l'eau l'animal apeuré.*

à lire aussi Corrèze : les pompiers sauvent un chevreuil de la noyade après trois heures d'intervention

" Les Corréziens et Corréziennes ont la chance de pouvoir compter sur un personnel de sauvetage qui n'hésite pas à protéger et à secourir les résidents, qu'ils soient humains ou non " indique le communiqué de l'association. En récompense l'association a envoyé au SDIS un diplôme encadré ainsi qu'une boîte de chocolat vegan. Tout ceci est d'autant plus mérité que les pompiers corréziens ont de nouveau sauvé un chevreuil en difficulté samedi dernier à Malemort !