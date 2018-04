Les pompiers de Saône-et-Loire ont récupéré vendredi soir un wallaby (cousin du kangourou) à Saint-Gilles, près de Chagny et de la limite avec la Côte-d'Or. L'animal appartient à un particulier et s'était échappé en début de semaine.

Chagny, Saône-et-Loire, France

Ça faisait déjà cinq jours que les pompiers de Chagny recevaient des appels d'habitants affirmant avoir vu un petit kangourou. Vendredi soir, après un nouveau signalement, ils ont fini par attraper l'animal. Ce wallaby d'une quarantaine de centimètres de haut se trouvait alors sur la commune de Saint-Gilles (Saône-et-Loire), dans un champ.

L'animal a été confié dans la soirée à la SPA de Chagny

"On n'avait jamais eu de wallaby au refuge, raconte la responsable du refuge de Chagny. D'ailleurs quand les pompiers ont appelé j'ai cru que c'était un canular. On s'est renseigné pour être sûrs de bien l'accueillir et le rassurer." Rapidement, le propriétaire a été identifié même si a priori aucun avis de recherche n'avait été lancé. Il réside à Saint-Sernin-du-Plain, commune voisine de Saint-Gilles. Il doit venir chercher l'animal dans la journée de samedi. "Jusque là, le wallaby est très calme et pas du tout agressif !".

Même si c'est rare, il est légal d'avoir un tel animal sur sa propriétaire. "Il faut des autorisations de la préfecture et s'assurer que les enclos sont adaptés, explique la responsable de la SPA de Chagny. La clôture doit notamment être enterrée sur 20 centimètres."