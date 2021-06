Les pompiers de Charente sauvent Lucie, une truie de 130 kilos

Les pompiers de Charente ont sauvé une truie de 130 kilos, Lucie qui était tombée dans une cuve de 2m80 de profondeur ce dimanche après midi à Bouteville entre Cognac et Barbezieux. Les équipes spécialisées ont mis plus de quatre heures à la dégager.

Une opération de sauvetage complexe a du être menée ce dimanche après midi pour sauver Lucie, une... truie de 130 kilos tombée dans une cuve d'une distillerie désaffectée à Bouteville en Charente entre Cognac et Barbezieux. Les équipes spécialisées des pompiers, secours aux animaux et sauvetage déblaiement se sont succédé au secours de l'animal qui se trouvait dans un trou de 2m80 de fond.

Premier problème : l'ouverture de la cuve (50 cm x 40 cm) ne permettait pas de récupérer l'animal. Il a donc fallu casser le béton, ce à quoi se sont attaqués les pompiers du groupe sauvetage et déblaiement. C'est ensuite un vétérinaire qui est intervenu pour endormir la truie, il a procédé à 4 injections. Le temps que l'anesthésiant fasse effet, et le groupe secours aux animaux a pu passer à l'action et ramener la truie à terre.

La truie n'est pas restée longtemps dans les vapes. Sans doute un peu perturbée par son aventure, elle est aussi tôt allée casser la croûte, dans son enclos d'origine. Son sauvetage aura tout de même duré quatre heures trente !