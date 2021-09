Les pompiers de Crocq se mettent en scène dans une vidéo à l'occasion d'un congrès départemental

Des pompiers déguisés en chevaliers à Crocq. À l'occasion du congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Creuse prévu le 11 septembre, les pompiers croquants se mettent en scène dans une vidéo publiée sur leur compte Facebook. On en voit certains en costumes médiévaux. L'un des soldats du feux est déguisé en Jacquouille la Fripouille du film "Les visiteurs". "Nous avons voulu reprendre une scène mythique du film aux couleurs des sapeurs-pompiers", explique l'amicale des sapeurs-pompiers de Crocq. Les pompiers essaient aussi d'éteindre un incendie imaginaire des ruines du château de Crocq.

Une invitation en vidéo

"Venez nombreux, messire et son servant seront présents", peut-on lire entre deux scènes, pour inviter les Creusois à se joindre à la fête prévue le 11 septembre à l'occasion du congrès départemental. En plus de la cérémonie à 10h30 place de la mairie, un marché de producteurs est organisé au stade. Il y aura aussi des manèges pour les enfants et la possibilité l'après-midi d'aller voir des manœuvres des sapeurs-pompiers. Le pass sanitaire est obligatoire. Le vaccibus sera à Crocq le 11 septembre au matin pour permettre de se faire vacciner contre le Covid-19 sans rendez-vous ou de faire un test sur place.