Les pompiers de Haute-Vienne appelés à l'aide pour une naissance à domicile

L'appel arrive au 18 vers 5h15. La jeune maman de 29 ans sent que son bébé arrive bien trop vite, surtout vu la distance à parcourir depuis l'extrême sud de la Haute-Vienne ! Et effectivement, l'accouchement se déroule rapidement, car à 7h40, le SMUR est en route vers la maternité avec un bébé sous couveuse comme l'exige le protocole dans ces cas-là. Mais d'après les pompiers, l'enfant et la mère se portent bien !

"Une intervention montagne russe sur le plan émotionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours", résume Frédéric Rayrat, le chef de l'intervention et pompier qui a fait accoucher la jeune maman. "On est un peu démuni face à ce genre de chose et à la conduite à tenir, même si on a des principes de base", poursuit-il.

"C'est quelque chose qui fait presque plus peur qu'un gros incendie" — Frédéric Rayrat

"On laisse faire la nature et on aussi guidé par le SAMU avec qui on échange régulièrement lors de nos bilan. Ce n'était pas ma première intervention pour une naissance mais le tout premier accouchement complet sans médecin avec moi. C'est une belle intervention qui se termine bien, en plus pour un enfant prématuré", termine Frédéric Rayrat.

