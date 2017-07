"Ce geste qui fait de vous un gros con": les pompiers de l'Hérault font le buzz

Leur tweet choc dénonçant le jet de mégot mal éteint dans la nature a été vu et partagé des centaines de fois. Il a été publié sur le compte du SDIS 34 après l'incendie près de Marseille qui a ravagé près de 800 hectares et dont la cause serait justement un mégot jeté.

L'idée est née après les incendies de ce début d'été dans le sud de la France raconte le lieutenant colonnel Jérôme Bonnafoux responsable de la communication des pompiers de l'Hérault et notamment le gros incendie de Saint-Cannat, au nord d'Aix-en-Provence, qui a dévasté près de 800 hectares et dont la cause serait justement un mégot jeté dans la nature.

"On a voulu, un peu comme les campagnes chocs de la sécurité routière, publier un message fort pour marquer les esprits. Nous avons repris la phrase imaginée par des collègues du sud de la France lors d'une campagne précédente et nous l'avons posté sur le compte tweeter du SDIS 34 " (service départemental d'incendie et de secours), explique Jérôme Bonnafoux.

En quelques heures nous avons eu plus de 500 retweets et près de 250 000 personnes atteintes

"On est en début de saison, les conditions météo sont défavorables et on pense que ce petit geste d'incivilité peut être évité" poursuit Jérôme Bonnafoux. L'objectif est d'éveiller les consciences et c'est efficace puisque dans les commentaires une femme a par exemple écrit : "aujourd'hui j'ai compris que j'étais une conne, j'ai honte, désormais j'aurai un cendrier dans ma voiture".

Jérôme Bonnafoux responsable communication au SDIS 34, message choc mais efficace Copier