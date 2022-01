Les pompiers de la Corrèze changent le rouge de certains de leurs engins

Vous n'avez pas la berlue ! Depuis quelques temps certains véhicules des pompiers de la Corrèze ne sont plus rouges comme d'habitude. Le SDIS a en effet décidé d'utiliser un rouge différent pour remplacer le fameux "rouge pompier" sur une partie de sa flotte. Le but est de faire des économies.

Normalement, être dans le rouge, c'est avoir un gros déficit à sa banque. Mais chez les pompiers de la Corrèze, c'est plutôt le contraire. Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours du département, vient de décider de changer la couleur rouge de certains de ses nouveaux véhicules. Adieu le classique "rouge pompier" pour une teinte moins chère.

4.200 euros d'économie par engin

"Les fournisseurs appliquent systématiquement une plus-value pour mettre en place la couleur qui est normalisée, le NFX008, qui est le rouge pompier" indique le colonel Franck Tournier, le commandant du SDIS, soit 4.200 euros par véhicule. Le "rouge pompier" normalisé étant obligatoire pour les engins d'intervention, seuls les véhicules de service des officiers et les 4x4 seront concernés par ce changement de rouge. Une vingtaine d'engins à terme, ce qui représenterait donc une économie de plus de 80.000 euros pour le SDIS corrézien.

600.000 euros de déficit annuel

Car il s'agit bien de faire des économies. "Il nous manque chaque année 600 000 euros pour boucler notre budget" explique Laurent Darthou, le président du SDIS. Et il n'est pas question de rogner sur le service rendu à la population ou sur la sécurité des pompiers eux-mêmes pour faire ces économies ajoute le président. Alors plusieurs alternatives sont à l'étude comme l'achat de véhicules polyvalents, qui embarquent par exemple le matériel de lutte contre les incendies et celui des secours routiers. L'équipement de certains sites du SDIS, notamment les terrains et parkings des casernes en panneaux photovoltaïques, est également en projet.