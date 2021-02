Les pompiers de la Creuse vendent leurs camions aux enchères !

Quand on était petit, on a tous rêvé que le père Noël nous apporte un camion de pompier. Maintenant qu'on est grands, on peut se l'offrir pour de vrai ! Le SDIS de la Creuse vient de lancer une vente aux enchères. Vous avez jusque lundi 22 février pour faire une offre. En tout, vingt-six lots sont proposés, de la tronçonneuse au fourgon incendie.

De cinquante à plusieurs milliers d'euros

Les petits budgets peuvent s'offrir un récupérateur d'huile, mis à prix à cinquante euros. Les pompiers vendent également un nettoyeur haute pression, un poste à souder et un groupe électrogène. Mais les collectionneurs ont les yeux rivés sur les quinze véhicules réformés. Parmi eux, le fameux camion avec sa lance à incendie.

Il y a plusieurs belles pièces qui partiront aux collectionneurs

Après quarante ans de bons et loyaux services, tous sont encore en état de rouler, mais ils ont été réformés car devenus trop anciens. "On a deux Mercedes 911 qui ont servi pendant longtemps de camions de lutte contre les feux de végétation, ainsi que des Peugeot P4, initialement véhicules de l'armée françaises", détaille Jérémy Lavergne, chef du groupement logistique, technique et patrimoine du SDIS 23.

Les acheteurs peuvent être "des collectionneurs, des associations de valorisation du patrimoine, des musées ou encore des propriétaires qui les transforment en engins pour le bétail ou pour les travaux de forestage", explique le capitaine.

Ce n'est pas la première fois que le SDIS 23 organise une vente aux enchères. Il y en a environ une par an.