Les pompiers de la Haute-Vienne à l'entrainement directement dans votre salon ? C'est possible !

Lundi, les pompiers de la Haute-Vienne ont diffusé une vidéo pour promouvoir leur métier et inciter les gens à leur ouvrir la porte. Le but ? S'entraîner en se rapprochant au maximum des conditions du réel.

Via un clip vidéo original, les pompiers de la Haute-Vienne font appel à la population. Des pompiers directement dans votre salon ou à votre travail, ça a de l'intérêt pour eux : "Les sapeurs pompiers réalisent 18 000 interventions par an dans le département. On a tout type de lieu et de public donc on est à la recherche de toute possibilité pour se former", explique le commandant Laure Chedozaud en charge de la formation en Haute-Vienne.

Nous recherchons des nouveaux lieux de formations et vous pouvez nous aider en nous accueillant chez VOUS !! https://t.co/80lAElfwnK pic.twitter.com/s7Ri4nxU42 — SDIS 87 (@Sdis_87) April 10, 2017

Un millier de pompiers dans le département

Les pompiers ont bien un plateau pédagogique en zone sud de Limoges mais "surtout pour s’entraîner aux incendies. Aller chez les gens pour le secours à la personne, c'est là qu'on se rapproche le plus de la réalité."

"Si cela peut aider..."

Stephane Cronier, directeur du Super U au Palais-sur-Vienne, a eu droit aux sirènes il y a quelques jours : "les pompiers sont venus et on a simulé un blessé avec une plaie ouverte. Si eux ça peut leur donner un entrainement efficace sur le terrain pourquoi pas ? Pour nous, ça permet de faire un check-up de notre matériel et de nos trousses de secours."

Si vous souhaitez vous aussi aider les pompiers et vous porter candidat : 05 55 12 80 52 ou un mail : formationpompier@sdis87.fr