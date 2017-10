Les pompiers de la Loire vendent leurs camions aux enchères

Camions incendie, ambulances, bateaux mais aussi du matériel informatique. Au total, les pompiers de la Loire vendent 44 produits sur le site webencheres.com. Les enchères démarrent ce jeudi matin.

Aux enchères : Renault master ambulance rouge, type VASP, véhicule d'assistance et de secours à personne. Prix de départ : 600€

Voilà les drôles d'annonces que vous trouvez en ligne ce jeudi sur le site webencheres.com. Figurez-vous que les pompiers de la Loire vendent leurs vieux camions, leurs vieux bateaux et leurs vieux ordinateurs sur internet. Et n'importe qui peut les acheter.

Le résultat de la vente sera réinvesti

"Ce sont des véhicules réformés auxquels nous enlevons le gyrophare et les bandes signalétiques du SDIS 42, explique le Colonel Patrick Le Buy, le directeur adjoint des pompiers de la Loire. Nous les vendons aux enchères, sur internet et le fruit de cette vente sera réinvesti dans de nouveaux équipements pour les pompiers de la Loire. Avec le catalogue de cette année, on peut espérer peut-être 50 ou 60.000€."

La vente des pompiers démarre ce jeudi matin. Fin des enchères le 7 novembre.