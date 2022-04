Les pompiers de la Somme victimes du canular d'une enfant de 6 ans

Vers 16h30, une petite fille a appelé les pompiers en affirmant que son père avait tué sa mère et brulé le corps à Roisel, à l'est de Péronne. Les secours et les gendarmes ont été envoyés sur place avant de réaliser qu'il s'agissait d'un canular