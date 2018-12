Les pompiers de la Vienne font le buzz en parodiant un jeu vidéo

Poitiers, France

Il aura fallu moins d'une semaine au service communication entre l'idée et la réalisation de cette parodie.

Le jeu c'est Red Dead Redemption 2, un jeu d'aventure dans le far West qui est très populaire dans la communauté des passionnés, le personnage principal est un cowboy qui se promène dans un village perdu du Farwest et comme si de rien n'était on aperçoit les mots pompiers de la Vienne, la présence d'un casque sur une étagère d'une boutique, une affiche pour promouvoir les soldats du feu, au loin un véhicule de secours, bref les incrustations sont plus que réalistes et ça marche fort, plus de 40.000 vues.