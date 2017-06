Les pompiers de la Vienne victimes d'un vol de camion !

Un véhicule de secours a été dérobé la nuit dernière à la caserne de Mirebeau. Bonne nouvelle : la police l'a finalement retrouvé... A Valence dans la Drôme !

Quand ils ont pris leur service ce matin, les soldats du feu de la caserne de Mirebeau ont constaté des traces d'effraction. Une fois dans le garage, force est de constater qu'il manque un véhicule...

"Votre camion est à 600 km de la Vienne"

Les gendarmes ont été aussitôt alertés. Des recherches sont lancées. Puis en fin de matinée, un appel de la police nationale informe le SDIS 86 : "Votre camion rouge a été retrouvé... A 600 km de la Vienne !" C'est en effet chez un habitant de Valence dans la Drôme que le fourgon se trouve.

"On allait lancer un appel à témoins"

Les policiers ont interpellé le voleur dans la matinée alors qu'il s'apprêtait à retourner chercher des affaires à l'intérieur. "C'est un soulagement" pour le lieutenant-colonel David Maillefaud, patron des sapeurs-pompiers de la Vienne. "On allait lancer un appel à témoins avec le parquet et la gendarmerie quand on nous a prévenu qu'il était localisé".

Audition à venir du voleur

Le camion va bien. A priori, la carrosserie a juste été abîmée quand le voleur est sorti de la caserne. Le malfaiteur doit être à présent entendu par les policiers. On attend de connaître ses motivations avec impatience. Le service d'incendie et de secours de la Vienne espère récupérer son véhicule si tout va bien en début de semaine prochaine.