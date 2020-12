Les pompiers de Saintes récupèrent le wallaby après un mois en liberté

Un wallaby, un marsupial qui ressemble à un petit kangourou, a été attrapé ce mardi 15 décembre à Saintes. Ce sont les pompiers de la ville qui ont réussi à mettre la main dessus. Il était en liberté depuis un mois. Les 15 pompiers de l'équipe animalière du SDIS de Charente-Maritime interviennent pour récupérer des animaux dans tout le département, environ 80 fois par an. Ce sont eux qui ont eu le marsupial.

Les pompiers ont acculé la petite bête vers un filet vers la rue Rabelais pour réussir à l'avoir. "On a installé un filet pour qu'il se poche dedans. Le filet est maintenu par des agents des pompiers, mais également de la police nationale et de la police municipale de Saintes", raconte Sébastien Wattebled, le conseiller technique départementale de l'équipe animalière. Il poursuit : "nous avons acculé l'animal dans ce filet pour qu'il soit pris au piège, et _après nous l'avons plaqué au sol pour le maintenir._"

Il a été mis dans une cage de transport et rendu à son propriétaire, Philippe Védiaud qui occupe l'ancien haras national. Il promet de mettre son enclos aux normes, car c'est déjà la troisième fois que le wallaby part en vadrouille.