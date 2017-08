Les pompiers déploient la grande échelle devant les arènes de Nîmes pour retirer des pierres dangereuses

Scène insolite ce mercredi matin pour les touristes devant les arènes de Nîmes : les pompiers ont déployé leur grande échelle pour retirer des morceaux de pierres qui auraient pu tomber au sol et blesser des passants

Les appareils photo ont crépité encore un peu plus que d'habitude ce mercredi matin devant les arènes de Nîmes (Gard). Les touristes et les habitués du centre-ville ont assisté à une scène insolite : les pompiers ont déployé la grande échelle devant le célèbre monument romain.

Pas de panique : les arènes n'étaient pas touchées par un incendie ; elles ne menaçaient pas non plus de s'écrouler. Renseignement pris, il s'agissait simplement de retirer par mesure de sécurité des cailloux ou des morceaux de pierres qui s'étaient détachés et qui reposaient en équilibre instable sur le haut de certaines colonnes, à près de 20 mètres au dessus du sol.

En cas de chute, ils auraient pu occasionner des blessures sur les passants qui circulent encore en très grand nombre au pied des arènes en cette fin de mois d'août.

Mission accomplie sans encombre pour les pompiers.