Un kangourou aperçu en liberté à Reffannes près de Parthenay

Reffannes, France

Les pompiers des Deux-Sèvres ont été appelés pour une intervention peu banale ce mardi matin. Un kangourou a été vu à Reffannes en Gâtine dans les Deux-Sèvres. Ils cherchent à le capturer depuis environ 9h45.

L'animal mesurerait 80 centimètres. Il a été aperçu dans un champ de maïs. L'intervention est en cours. Six sapeurs-pompiers sont engagés dont un spécialiste.

"Je vous promets, je n'ai rien bu"

"J'étais sur mon chantier quand j'ai vu un kangourou le long de la route. Il était devant chez un ami. Je l'appelle et je lui dis : il y a un kangourou devant chez toi, je te promets, je n'ai rien bu !" lance, hilare, Grégory, un habitant. "S'en est suivi une course-poursuite avec les gendarmes mais le marsupial a été le plus rapide !"

La chargée de communication du SDIS 79 confirme les recherches : "Elles sont toujours en cours. L'animal est très mobile. Il semble qu'il se soit lancé dans une grande visite touristique de la commune".

Toujours pas attrapé en fin de matinée

Le maire, Michel Roy, est arrivé à 11h en mairie pour faire le point avec les gendarmes et les pompiers. "Pour l'instant, les recherches sont vaines. Nous ne sommes pas parvenus à l'attraper. On l'aperçoit et il disparaît aussitôt".

D'où peut bien venir l'animal ? "C'est la question" avoue l'édile. "Nous n'avons pas de parc animalier à proximité, et à ma connaissance, dans la commune, aucun habitant n'a un kangourou à la maison".

Un lointain cousin de Skippy ?